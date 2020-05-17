17.05.2020

2020-05-17 17:10:03

Во Владимире будет переделан опасный перекресток на Пекинке

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин провел рабочую встречу с руководством ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте города Владимира — в частности, на пересечении с улицей Толмачевской и бульваром художника Иванова, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дело в том, что в начале мая федеральные партнеры скорректировали схему движения и режим работы светофора на пересечении трассы М-7 с бульваром художника Иванова. Теперь при движении по «Пекинке» в сторону Москвы автомобилистам, которые раньше заезжали на бульвар через левый поворот, приходится делать петлю около автозаправочной станции: левый поворот закрыли, и на петле и примыкающей к ней улице Толмачевской образуются небезопасные дорожные заторы.

Наряду с коллегами из Управления автомагистрали Москва — Нижний Новгород Андрей Шохин пригласил на субботнюю рабочую встречу руководство ГИБДД и специалистов в сфере автодорожного проектирования. Выехав на место и обсудив возможные варианты, договорились разработать оптимальное решение с учетом обращений жителей, сложившейся ситуации и обеспечения безопасности дорожного движения.