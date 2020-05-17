17.05.2020

2020-05-17 08:20:03

Во Владимире загорелся склад с подозрительными медицинскими отходами

Они были свалены в бывшем цеху до самой крыши.

Накануне вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в складском здании по адресу: ул. Большая, Нижегородская, 108.

Площадь загорания составила 300 квадратных метров. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МСЧ по Владимирской области.

К ликвидации последствий пожара привлекались 10 единиц техники, 26 человек, в том числе от МЧС 9 единиц техники, 23 человека.

По версии одного из телеграм-каналов, медицинские отходы, которыми оказался забит ангар, могут оказаться зараженными коронавирусом. Он сообщил, что ИП, заключившее контракт с владимирскими больницами должен был утилизировать их в течение 24 часов. Но, якобы, из-за постоянных задержек оплаты предприниматель накапливал их.