2020-05-17 13:00:06
2020-05-17 13:00:06
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/ Тема: Во Владимирской области зарегистрирован 81 зараженный коронавирусом
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Больше всего случаев заболевания - 21 - на 17 мая лабораторно подтверждено в Гусь-Хрустальном.
6 - во Владимире,
9 - в Александровском районе,
7 - в Муромском,
5 - в Камешковском,
4 - в Кольчугинском,
4 - в Юрьев-Польском,
3 - в Киржачском,
3 - в Судогодском,
3 - в Ковровском,
3 - в Меленковском,
1 - в Селивановском,
1 - в Собинском,
1 - в Суздальском.
Напомним, что больше всего - 88 случаев заражения - было выявлено 15 мая.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания, , сообщил Роспотребнадзор по Владимирской области.
342 - во Владимире,
276 - г. Петушинском,
217 - в Гусь-Хрустальном районе,
165 - в Ковровском,
159 - в Александровском,
152 - о. Муром,
94 - в Кольчугинском,
62 - в Судогодском,
54 - в Собинском,
50 - в Юрьев-Польском,
48 - в Киржачском,
31 - в Меленковском,
27 - в Камешково,
23 - в Суздальском,
21 - в Вязниках,
7 - в Радужном,
6 - в Гороховецком,
3 - в Селивановском.