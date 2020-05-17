Холдинг Росэлектроника разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, который позволяет снизить дальность обнаружения военной техники в 3-4 раза.

Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, который позволяет снизить дальность обнаружения военной техники в 3-4 раза. Об этом СМИ рассказали представители пресс-службы холдинга, входящего в "Ростех".Как отмечается, в настоящее время предприятие-разработчик готово начать серийное производство нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Уже выпущена опытная партия, сообщает РИА Новости.При маскировке материалом военной техники дальность ее обнаружения радиолокационными станциями разведки и РЛС управления оружием ударных вертолетов и тактической авиации противника снижается в 3,4-4 раза.Разработанный материал стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур и долговечен. Он имеет коэффициент отражения 0,5 процента – то есть на 99,5 процента поглощает электромагнитное излучение радара, в результате отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.