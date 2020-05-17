Певица Глюкоза пополнила коллекцию домашних видеороликов. Однако в этот раз, вместо восхищения, ее ждала нещадная критика. А все потому, что звездное седалище оказалось совсем не такой формы, как считали поклонники.

Певица Глюкоза пополнила коллекцию домашних видеороликов. Однако в этот раз, вместо восхищения, ее ждала нещадная критика. А все потому, что звездное седалище оказалось совсем не такой формы, как считали поклонники.Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на знаменитую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную всем как Глюкоза. Причиной бурного недовольства блогерши стала фигура артистки.Не стесняясь в выражениях, Миро обругала Глюкозу и ее попу. Поводом стал один из последних домашних роликов певицы. "Широкая ****** [ягодицы – прим. ред.] сковородкой и галифе на бедрах (…) Бытовая, сутулая задница", – написала в своем блоге Лена Миро.На новом видеоролике Наталья действительно выглядит не лучшим образом. Макияж и волосы, как всегда, великолепны, а вот наряд подобран явно не самым хорошим стилистом. Джинсы с оригинальным дизайном только подчеркнули недостатки звездной фигуры, за что Глюкоза и была подвержена жесткой критике.30 Ноя 2018 в 12:13 PSTИсполнительница хита с запомнившейся многим строчкой: "А у меня самая, самая, самая красивая …опа", похоже, растеряла былую красоту. А возможно аппетитность формам Глюкозы придавал старый-добрый фотошоп. Во всяком случае, многие поддержали резкое заявление Лены Миро и согласились, что вид сзади у певицы не очень.Впрочем, нашлись и те, кто во всем обвинил джинсы. Дескать, такой фасон создан впечатление жировых отложений на бедрах знаменитости, а сама Глюкоза идеальна.