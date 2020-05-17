Защитник дортмундского футбольного клуба Боруссия Дан-Аксель Загаду из-за повреждения наружной коллатеральной связки левого колена в текущем сезоне уже не сыграет, об этом сообщил главный тренер клуба Люсьен Фавр.

Защитник дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Дан-Аксель Загаду из-за повреждения наружной коллатеральной связки левого колена в текущем сезоне уже не сыграет, об этом сообщил главный тренер клуба Люсьен Фавр.Француз получил травму на тренировке в апреле. В текущем сезоне в составе немецкой команды 20-летний игрок обороны принял участие в 20 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.Накануне бундеслига, которая была прервана из-за угрозы распространения коронавируса, возобновилась с крупной победы "Боруссии" над "Шальке" (4:0). Дортмундцы одержали пятую победу кряду в чемпионате и с 54 очками занимают второе место в турнирной таблице.