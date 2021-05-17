Политический аналитик Александр Класковский рассказал о торге между президентом Белоруссии и российским лидером Владимиром Путиным.

Политический аналитик Александр Класковский рассказал о торге между президентом Белоруссии и российским лидером Владимиром Путиным.На прошлой неделе "Коммерсанту" стало известно о третьей в этом году встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Точная дата и место проведения новых переговоров пока неизвестны. Издание лишь знает, что президенты России и Белоруссии встретятся до конца мая.Александр Класковский считает, что на встрече Путина и Лукашенко продолжится торг. Мол, Минск хочет как можно быстрее получить дешевые энергоресурсы, а Москва ждет углубления интеграции. По словам эксперта, российская сторона знает, как президент Лукашенко "соскакивает с обещаний", поэтому ставит ему условия.Аналитик также заметил, что участники переговоров отказались от терминов "углубление интеграции" и "дорожные карты". Сейчас это называют союзными программами, однако суть не изменилась, считает эксперт.По мнению Класковского, Москва держит Минск на "полуголодном пайке", ведь российская сторона пока так и не перечислила 500 миллионов из кредита, который обещал Владимир Владимирович в сентябре 2020-го. Сокращение поставок нефти на "Нафтан" – еще один элемент давления на Лукашенко, предположил аналитик."Путин просто попал в ловушку поддержки. Теперь слишком уж откровенно давить на Минск на фоне того, что Кремль осуждает за это Запад, было бы, мягко говоря, нелогично", – считает Класковский.Эксперт также допустил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают не только союзные программы. Якобы президент России каждый раз настойчиво напоминает белорусскому лидеру про внесение поправок в Конституцию и транзит власти.