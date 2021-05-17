Большая часть средств будет направлена на социальную сферу.

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собрание Владимирской области проект изменений в бюджет, который увеличится на 1 млрд 942,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.«Более 112,5 млн предлагается выделить на покупку оборудования для областных учреждений соцзащиты, на предоставление жилых помещений детям-сиротам, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и меры соцподдержки многодетных пар», - добавили в пресс-службе губернатора.Расходы на образование вырастут на 431,4 млн рублей. Планируется, что это поможет завершить капитальный ремонт второго здания Ковровской гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова и капитально отремонтировать школу и два детских сада в посёлке Вольгинский Петушинского района.Порядка 125,3 млн рублей запланировано на реконструкцию школы №2 на 500 мест в Лакинске, строительство пищеблока в Добрятинской школе Гусь-Хрустального района, завершение строительства во Владимире здания центра оценки качества образования, ремонт кровель четырёх колледжей, модернизацию системы видеонаблюдения и оснащение системой охранно-пожарной сигнализации кадетского корпуса в Радужном.Ранее мы сообщали, что на своей официальной странице Вконтакте губернатор Владимир Сипягин предложил расходы на образование во Владимирской области на 456,4 млн рублей.