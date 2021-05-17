Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об обострении ситуации на международной арене.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об обострении ситуации на международной арене.Дипломат сообщил, что в отношениях России с Западом наступила "серьезная и опасная эпоха". Тем не менее, подчеркнул он, Москва готова к урегулированию ситуации. По словам Полянского, решить назревшие проблемы удастся, если каждый будет относиться к другим как к равным.Первый заместитель постпреда России при ООН отметил, что не все страны согласны с этим подходом. Некоторые западные лидеры предпочитают "читать лекции", поучать Россию, Китай и другие страны. Микрофонную дипломатию заменила мегафонная, рассказал Полянский.Эксперт считает, что сегодня миром правит постправда. Дипломат пояснил, что люди живут в информационном потоке, который создает отличную от действительности реальность. "Есть много источников, которые представляют данные в искаженном виде", – уточнил он в интервью RT.Ранее Дмитрий Полянский . Дипломат опроверг сообщения о нарушении прав человека на территории и предложил западным коллегам лично посетить полуостров. Он добавил, что США и Европе проще распространять небылицы, чем узнать правду.В апреле этого года власти Америки . Вслед за решением США аналогичные меры предложили ввести страны Европейского союза.