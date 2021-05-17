Эксперты рассказали, упадут ли цены на жилье в России.

Эксперты рассказали, упадут ли цены на жилье в России.Генеральный директор агентства недвижимости БЕНУА Дмитрий Щегольский заявил, что обеспеченность россиян недвижимостью сегодня недостаточна. По его мнению, цены на жилье будут только расти. Он добавил, что в среднем на одного россиянина приходится по 26 квадратных метров, в Германии – по 39 квадратных метров.Специалист рассказал, что на стоимость недвижимости влияет ряд факторов, среди которых – экономическая ситуация в стране, доходы граждан и налоговое бремя на владение и покупку-продажу. На повышении цен также сказывается массовый приток населения в город или область.Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич сообщил, что на стоимость квартир также влияют миграционные потоки, показатели демографии, общий уровень инфляции. Не последнюю роль, по его словам, играет динамика номинального ВВП.Руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев допустил падение цен на жилье в некоторых местах. В беседе с агентством "Прайм" он уточнил, что дешевые метры можно встретить в "депрессивных" городах с плохой экономической ситуацией. Там люди не могут найти работу и потому вынуждены переезжать.Отметим, что за последние полгода в Москве выросли на 21%. Самые дорогие квартиры продаются в Северо-Западном округе, самые дешевые – в Зеленоградском административном округе. Средняя стоимость недвижимости в столице составляет 13 миллионов рублей.