Всего в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика извергается вулкан с романтическим названием Фаградальсфьядль, передает . В переводе с исландского это означает гора красивой долины. ..

Всего в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика извергается вулкан с романтическим названием Фаградальсфьядль, передает . В переводе с исландского это означает "гора красивой долины". Теперь эта гора извергает лаву так, как никогда раньше. Впрочем, специалисты уверены, что для людей он опасности не представляет. Происходящее сняли на видео.