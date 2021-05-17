В этом году в соревнованиях приняли участие 14 команд, 56 представителей окружных подразделений и аппарата московского Главка полиции...

С 12 по 14 мая на территории Московского областного филиала университета МВД России им. В.Я. Кикотя прошел чемпионат столичной полиции по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.В этом году в соревнованиях приняли участие 14 команд, 56 представителей окружных подразделений и аппарата московского Главка полиции, которые в течение нескольких дней соревновались в мастерстве владения оружием.В упорной борьбе победителями в командном зачёте стала сборная Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве, сместив на 2 и 3 место команды УВД по ЗАО и УГИБДД соответственно.В последний день соревнований на торжественной церемонии закрытия чемпионата принял участие заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир Домашев. Он подчеркнул, что соревнования проводятся уже много лет и большое количество участников уже успели достичь достойных результатов, в том числе и на соревнованиях МВД России.По итогам трехдневных соревновательных испытаний Владимир Домашев наградил команды, занявшие призовые места в чемпионате, а также 18 победителей в личных зачетах среди женщин и мужчин.Полицейский 2 СПП ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Александр Косицын несколько раз поднимался на пьедестал почета во время церемонии награждения, из них дважды стал победителем: «Стрелковая подготовка ценна как профессиональный навык для службы и тем, какие качества она воспитывает: дисциплина, сосредоточенность и терпение. Ведь во время выполнения упражнений тебе необходимо сконцентрироваться, сделать один точный и правильный выстрел, а потом повторить это несколько раз».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве