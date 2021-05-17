Владимирские сотрудники МЧС заявляют, что их VR-фильм о работе пожарных в формате 360 градусов первый в мире. Его спасатели показали на Международном салоне “Комплексная безопасность”.

Владимирские сотрудники МЧС заявляют, что их VR-фильм о работе пожарных в формате 360 градусов первый в мире. Его спасатели показали на Международном салоне “Комплексная безопасность”. Он проходит с 12 по 16 мая в подмосковном парке “Патриот”. Владимирские огнеборцы представили на мировой суд фильм в режиме виртуальной реальности о своей работе. Фильм начинается со звонка –