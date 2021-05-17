В тревожном ведомстве ссылаются на синоптиков и предупреждают о скорой грозе вечером 17 мая на юге Владимирской области. МЧС сообщает, что порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

В тревожном ведомстве ссылаются на синоптиков и предупреждают о скорой грозе вечером 17 мая на юге Владимирской области. МЧС сообщает, что порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Непогода прогнозируется в Гусь-Хрустальном, Собинском, Петушинском, Меленковском районах. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения;