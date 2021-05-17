Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 845 жителей.

Во Владимирской области на 17 мая подтверждено ещё 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском и Ковровском районах. По 3 человека заразились в Киржачском, Петушинском, Камешковском и Александровском , по 2 - в Вязниковском, Суздальском, Юрев-Польском и Собинском, по 1 - в Селивановском и Меленковском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 845 человек: 7521 - во Владимире, 3990 - в Гусь-Хрустальном районе, 3610 - в Муроме, 2355 - в Ковровском, 2069 - в Александровском, 1925 - в Петушинском, 1379 - в Юрьев-Польском, 1279 - в Вязниковском, 1465 - в Кольчугинском, 1241 - в Суздальском, 1021 - в Собинском, 1019 - в Киржачском, 907 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 732 - в Камешковском, 694 - в Селивановском, 501 - в Судогодском районах, а также 400 - в ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.