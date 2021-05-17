На 11:00 17 мая из 9389 заявок владимирцев 9332 уже выполнены. Ещё 57 обращений находятся в работе.

Во Владимире 72 рабочих и 12 единиц техники МКУ «Благоустройство» наводят порядок на общественных территориях.В городе продолжается покос травы на улицах Белоконской, Нижняя Дуброва, Горького, Козлов вал, Николо-Галейской, Дворянской, на Лыбедской магистрали, в парке имени Пушкина, на Суздальском проспекте, проспекте Ленина и на бульваре художника Иванова.На улице Горького и в парке Липки высаживаются цветы, выполняется культивация газонов.На улицах Горького и Дворянской, а также в районе стадиона «Торпедо» проводятся работы вырубке сухих и аварийных деревьев.«В ежедневном режиме МКУ «Благоустройство» убирает мусор, а также выполняет задачи по подметанию и продувке. Продолжается покраска, ремонт и мойка скульптур, скамеек, урн, ограждений, фонарей освещения», - уточнили в горадминистрации.На 11:00 17 мая из 9389 заявок владимирцев 9332 уже выполнены. Ещё 57 обращений находятся в работе.