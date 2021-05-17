По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два часа на юге Владимирской области ожидается гроза с дождём. Порывы ветра усилятся до 18 ..

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два часа на юге Владимирской области ожидается гроза с дождём. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Погода ухудшится в Гусь-Хрустальном, Собинском, Петушинском, Меленковском районах.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области, повышается риск возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП, а также повреждения сельскохозяйственных культур.Жителям региона рекомендуется не парковать машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номерам 101 и 112.