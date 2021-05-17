17.05.2021

2021-05-17 21:45:04

«Ночь музеев» состоялась во Владимирской области

Регион присоединился к Ночи музеев. Ежегодной всероссийской культурной акции. Её организаторы - Министерство культуры и портал "Культура.РФ". Чем удивляли посетителей владимирских Палат - расскажет Мария Платанюк.



У входа владимирцев встречают жители губернской столицы начала двадцатого столетия. Сословия, быт, нравы, исторические детали. Этот рассказ - пролог необычного путешествия во времени. Открыл Ночь музеев генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков. Девиз всероссийской культурной акции этого года - "Больше чем музей".



Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Прежде всего это федеральный музей. И это очень ко многому обязывает. Это действительно музей, который не может быть монофункциональным. У него есть разные назначения и очень много функций. Безусловно, это музей, это экспозиции, это экскурсии. Но очень важная, на мой взгляд, и просветительская функция, очень важная научная функция».



Побывать в семейном театре Столетовых, заглянуть в окно реального училища или занять кресло в кинотеатре "Ампир". Большая улица - в миниатюре. Воссозданная с уважением к прошлому, и с использованием самых современных технологий. Открытие обновлённой "Прогулки по старому городу" - главное событие. Экспозицию Сергей Рыбаков осмотрел вместе со Светланой Мельниковой, членом Совета по культуре при Президенте.



Светлана Мельникова, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ: «Музей - это то место, где люди хранят из поколения в поколение сасмое важное, самое значимое, то, без чего не может существовать нация. Потому что в самые тяжёлые минуты испытаний мы опираемся на культуру».



Сделать звонок в 19 век. К примеру, огнеборцам. Поговорить с чиновником, служащим в Присутственных местах, заглянуть в хранилище банка. Интерактив и мультимедиа- для посетителей всех возрастов. И , конечно, здесь - все знаковые объекты. Те, что составляют "лицо" Владимира.



Над возрождением этой экспозиции художники Владимиро-Суздальского музея-заповедника трудились много месяцев. Это, к примеру, знаменитое здание из красного кирпича. Городская Дума - творение архитектора Якова Ревякина. И здесь же - уникальная фотография из фондов. Открытие Думы. По центру - городской голова Николай Николаевич Сомов с супругой Надеждой.



Музей - без барьеров и границ - в действии. В экспозиции - множество тактильных элементов. Таких, как примеру, рельефы Дмитриевского собора. По словам заведующей центром музейной педагогики Ольги Сорокиной, это поможет в восприятии "особенным" посетителям.



Ольга Сорокина, заведующая центром музейной педагогики: «Всеволод Большое Гнездо - узнаваемый рельеф. Вместе с детьми. Растительный орнамент и знаменитые львы. Аркатурно-колончатый пояс. Это все понятия, которые можно объяснить. И слабовиядщие люди, с нарушением зрения, могут тактильно осмотреть».



Спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы. На большой музейный праздник пришли семьями.



Ольга Холодова: «Как раньше в сказках, как в детстве рассказывали. Сейчас вот они ходили на сказку у прабабушки».



Алена Холодова: «Всё очень интересно, и можно всё узнать, как раньше пользовались, как раньше жили».



Эльвира Седова: «Отличные впечатления, рады, что попали, живём во Владимире, и здесь в первый раз».



Впервые для посетителей стали доступны 2 зала картинной галереи, посвященные владимирским живописцам и графикам. Тем, что занимают ведущее место в палитре современного искусства России. Мастер-класс для детей в "царстве цвета" провёл Владимир Севостьянов, заслуженный художник России. Мастер вспомнил и свои годы работы учителем рисования.



Владимир Севостьянов, заслуженный художник России: «Самое благодарное время- работа с детьми. Я очень многому у них учился. На самом деле».



А это уже фольклорный ансамбль "Радуница". Выступает под открытым небом. Праздник получился познавательным и атмосферным. Всё-таки "музейная" - лучшая из бессонниц.



Мария Платанюк, Александр Чунаев



"Вести-Владимир"