В ночь на 17 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в двухэтажном здании бизнес-центра на улице Козлова на западе Москвы, передает сетевое издание . Огонь успел ..

В ночь на 17 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в двухэтажном здании бизнес-центра на улице Козлова на западе Москвы, передает сетевое издание "". Огонь успел распространиться на площади в 600 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно его локализовать, а затем и ликвидировать. При пожаре никто не пострадал.