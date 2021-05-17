А на беговой дорожке расположен канализационный люк.

Во Владимирской области эксперты Общероссийского народного фронта проверили в Курлово спортивные объекты, которые были благоустроены в прошлом году.В результате мониторинга выяснилось, что некоторые сданы с нарушениями.На беговой дорожке стадиона, на ремонт которого в городе потратили 7 млн рублей, расположен канализационный люк. Дренажная система не работает.«Асфальт прослужит максимум год», - уверены общественники.Большие вопросы вызвала спортплощадка на улице Володарского, которую подрядчик построил на газовой трубе высокого давления, что категорически запрещено.«Фронтовики» уже сообщили о выявленных недостатках главе администрации города Курлово. Впрочем, он и без сторонних активистов должен знать о корявом и противоречащем строительным нормам освоении бюджетных средств.