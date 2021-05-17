Трагедия произошла в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области. Взрослые были в хлеву когда заметили, что в доме начался пожар. Они бросились внутрь и вынесли двух ..

Трагедия произошла в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области. Взрослые были в хлеву когда заметили, что в доме начался пожар. Они бросились внутрь и вынесли двух девочек двух и четырех лет, передает . Однако было уже слишком поздно – дети погибли из-за отравления угарным газом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Подробности устанавливаются.