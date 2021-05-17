В результате досмотра у молодого человека обнаружено и изъято 49 свертков с веществом растительного происхождения, общей массой около 100 граммов...

Инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 23-летний москвич по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – марихуаны.В ходе несения службы в Остаповском проезде сотрудники ГИБДД для проверки остановили автомобиль такси. В салоне транспортного средства в качестве пассажира находился 23-летний местный житель, который при виде полицейских стал заметно нервничать. В результате проведенного личного досмотра у молодого человека в одежде обнаружено и изъято 49 свертков с веществом растительного происхождения, общей массой около 100 граммов. Результаты исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной. Установлено, что наркотик злоумышленник хранил при себе с целью последующего сбыта.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18