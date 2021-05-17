Подозреваемый, находясь на строительной площадке на Варшавском шоссе, повредил замок входной двери и проник в подвальное помещение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали 29-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже.Оперативниками установлено, что подозреваемый, находясь на строительной площадке на Варшавском шоссе, повредил замок входной двери и проник в подвальное помещение, откуда похитил 43 клапана противопожарного привода, после скрылся. Ущерб составил более 900 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Мичуринском проспекте. Им оказался 29-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22