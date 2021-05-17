На участие в предварительном голосовании Единой России подано 7 636 заявлений. Более половины кандидатов – беспартийные, в некоторых округах конкурс достигает 15 человек на место, сообщил сенатор, глава федерального оргкомитета праймериз ЕР Александр Карелин.

На участие в предварительном голосовании "Единой России" подано 7 636 заявлений. Более половины кандидатов – беспартийные, в некоторых округах конкурс достигает 15 человек на место, сообщил сенатор, глава федерального оргкомитета праймериз "ЕР" Александр Карелин.Выборщиками на праймериз стали более четырех миллионов россиян. Каждый третий участник предварительного голосования занимается малым и средним бизнесом, примерно столько же представляют волонтерский корпус. Действующим депутатом является лишь каждый четвертый участник праймериз.«Больше половины – 51,2% – те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – отметил Карелин.Впервые в предварительном голосовании будут участвовать члены Союза добровольцев Донбасса (СДД). "Это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка", – сказал Карелин.В этом году праймериз впервые проводится электронно в масштабах всей страны. "ЕР" обеспечила безопасность и легитимность процедуры, отметил сенатор. По его словам, специалисты предотвратили все угрозы.Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня, затем съезд партии утвердит кандидатов на выборы в Госдуму.