Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия.
В 13:40 17 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В посёлке имени Ленина Александровского района горел двухквартирный дом.
По прибытии спасателей к месту пожара наблюдалось открытое горение дома. Пожарные потушили пламя на площади 60 квадратных метров.
В результате произошедшего пострадала женщина 1954 года рождения. На вызов выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия.