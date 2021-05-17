В регионе организована проверка в связи с массовым отключением электроэнергии после урагана, сообщает прокуратура Костромской области. Энергетики до сих пор не дали свет в дома почти 15 ..

В регионе организована проверка в связи с массовым отключением электроэнергии после урагана, сообщает прокуратура Костромской области. Энергетики до сих пор не дали свет в дома почти 15 тысяч жителей. Ураганный ветер бушевал на территории 12 муниципальных районов региона в субботу. В результате его порывов повалены деревья, произошли многочисленные аварии на объектах электроснабжения. Без света осталось порядка 30 тысяч человек. Сегодня замечания по работе энергетиков озвучены в администрации Костромской области. Указано на явные просчеты в организации работ: сотрудники в полях трудятся на износ, а вот в управлении этим процессом есть проблемы. Так, в соседней Нижегородской области восстановление электроснабжения после урагана завершили еще в воскресенье вечером. В Костромской области работы продолжаются до сих пор. По состоянию на 16 часов 30 минут в зоне отключения электроснабжения остаются 14 900 человек. Света нет в населенных пунктах восьми районов региона. Все последствия аварии энергетики устранили лишь в четырех муниципальных образованиях. «Будет проверено исполнение уполномоченными органами и организациями требований законодательства при устранении последствий аварийных ситуаций и возобновлении подачи коммунального ресурса... При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре Костромской области.