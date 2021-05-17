Российское общество Знание 20-22 мая проведет просветительский марафон в восьми городах нашей страны. Участники узнают про последние достижения отечественной науки и актуальных проектах.

Российское общество "Знание" 20-22 мая проведет просветительский марафон в восьми городах нашей страны. Участники узнают про последние достижения отечественной науки и актуальных проектах.Площадки марафона будут организованы в Москве, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции."Мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях", – отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.Запланировано более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов и открытых уроков. Спикерами станут 150 известных личностей.Среди них – режиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, министр иностранных дел России Сергей Лавров, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и многие другие.Программа марафона "Новое Знание" доступна на мероприятия.Напомним, что 12 мая в Москве на III съезде общества "Знание" был утвержден новый руководящий состав организации. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Гендиректором стал победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль.