Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, каким будет курс доллара в ближайшие годы.
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, каким будет курс доллара в ближайшие годы.
Экономист заявил, что во второй половине прошлого года Россия оказалась в точке, предполагающей ускорение темпов роста ВВП (валовой внутренний продукт) и уровня благосостояния. По прогнозам
Купцикевича, в итоге это приведет к падению курса доллара до 60 рублей.
Специалист объяснил происходящее цикличностью американской валюты. Эксперт напомнил, что в период с 2003 по 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если взять за точку отсчета максимумы 2020 года, то откат может "увести пару к 60 рублям", подчеркнул Купцикевич.
При этом ведущий аналитик FxPro посоветовал россиянам не ждать удвоения ВВП за семь лет. В комментарии изданию "Российская газета" Купцикевич отметил, что восстановление национальной валюты редко бывает полным; такой процесс идет гораздо медленнее, чем падение.
Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что говорить об укреплении российской валюты пока рано. По его словам, в ближайшие полгода курс доллара вряд ли опустится до 60 рублей. Подробно об этом Вы можете прочитать .
По данным Центробанка России, курс доллара на 15 мая составляет 73,9 рубля. За день до этого американская валюта стоила 74,3 рубля.