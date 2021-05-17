В одном из дворов Екатеринбурга водитель KIA оказался недоволен тем, что приехавшая на вызов скорая помощь помешала его проезду. Водитель служебного транспорта попытался объяснить буйному ..

В одном из дворов Екатеринбурга водитель KIA оказался недоволен тем, что приехавшая на вызов скорая помощь помешала его проезду. Водитель служебного транспорта попытался объяснить буйному оппоненту, что бригада уже вышла и после того, как она загрузится, можно будет ехать. Объяснений мужчина слушать не стал, разбил зеркало заднего вида, а затем стал нападать и на самого водителя скорой, предает . По словам пострадавшего, в добавок ко всему водитель KIA был пьян. На место прибыла полиция и скрутила буяна.