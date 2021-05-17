В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли девять и пострадали десятки людей. Им и их семьям очень нужна помощь.

В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли девять и пострадали десятки людей. Им и их семьям очень нужна помощь.Центральный аппарат Российского Красного Креста и правительство Татарстана завершают сбор средств для пострадавших в результате трагедии в Казани 11 мая и их родственников. Им удалось собрать более 73,1 миллиона рублей.Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что все деньги будут направлены непосредственно на адресную помощь семьям в зависимости от их потребностей, в том числе – на отдых, санаторно-курортное лечение и реабилитацию пострадавших. Кроме того, средства могут быть направлены на установку памятников погибшим.Организаторы сбора также сообщили о планах предоставить психологическую поддержку ученикам и учителям гимназии №175, а также о планах по созданию рекреационных зон и комнат психологической разгрузки. Помимо этого обсуждается возможность погашения кредитов пострадавших семей.Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил РКК и Сбербанк за помощь и инициативу. Он подчеркнул, что их совместная работа с региональным правительством поможет быстро оказать помощь нуждающимся."В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде", – заявил Минниханов.