В центре внимания – социальные выплаты и поддержка семей. Об этом Президент говорил в своём Послании. Сенатор Ольга Хохлова подчёркивает, все изменения направлены на укрепление института

В центре внимания – социальные выплаты и поддержка семей. Об этом Президент говорил в своём Послании. Сенатор Ольга Хохлова подчёркивает, все изменения направлены на укрепление института семьи. Будущим мамам в сложной ситуации будут перечислять по 6350 рублей ежемесячно. Больничный всем оплатят в размере заработка. Впервые поддержат неполные семьи – детям от 8 до 16 лет