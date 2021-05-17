Прогулка на электросамокате дорого обошлась 31-летнему солисту Мариинского театра Давиду Залееву. Танцор упал и получил тяжелейшую травму головы, передает . Чтобы убрать гематому ему ..

Прогулка на электросамокате дорого обошлась 31-летнему солисту Мариинского театра Давиду Залееву. Танцор упал и получил тяжелейшую травму головы, передает . Чтобы убрать гематому ему провели трепанацию черепа. Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики дают "не очень хорошие" прогнозы.