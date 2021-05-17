Прогулка на электросамокате дорого обошлась 31-летнему солисту Мариинского театра Давиду Залееву. Танцор упал и получил тяжелейшую травму головы, передает . Чтобы убрать гематому ему ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2021-solit-mariinki-vpal-v-komu.html" target="_blank">Солит Мариинки впал в кому</a> - Прогулка на электросамокате дорого обошлась 31-летнему солисту Мариинского театра Давиду Залееву. Танцор упал и получил тяжелейшую травму головы, передает . Чтобы убрать гематому ему ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-05-2021-solit-mariinki-vpal-v-komu.html]Солит Мариинки впал в кому[/url] - Прогулка на электросамокате дорого обошлась 31-летнему солисту Мариинского театра Давиду Залееву. Танцор упал и получил тяжелейшую травму головы, передает . Чтобы убрать гематому ему ..