Если вам позвонили и представились сотрудником полиции, сами перезвоните в дежурную часть указанного подразделения и уточните, действительно ли он проходит там службу...

Столичная полиция напоминает, что не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах.Расскажем вам о новой схеме кибермошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции или других правоохранительных органов. Звонивший сообщает, что в отношении собеседника якобы возбуждено уголовное дело по заявлению представителей кредитной организации. Получая обманным путем персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, злоумышленники используют их для хищения сбережений со счетов граждан.МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина, на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена, как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, а также проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное кредитным учреждением уголовное дело - это злоумышленник.В случае, если вам позвонили и представились сотрудником полиции или иных правоохранительных органов, сами перезвоните в дежурную часть указанного собеседником подразделения и уточните, действительно ли он проходит там службу.ГУ МВД России по г. Москве