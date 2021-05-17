К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники, а также 12 человек личного состава.

В 20:41 16 мая ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Петушинском районе в деревне Ларионово на улице Центральной горел частный дом.По прибытии пожарных к месту происшествия наблюдалось открытое горение дома.«Существовала угроза распространения огня на соседние дома, но спасатели не дали огню перекинуться на другие строения. Пожар потушен на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе МЧС региона.К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники, а также 12 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.