У водителя «ВАЗ-21099» - черепно-мозговая травма и СГМ.

Днём 16 мая в 16:50 на объездной дороге возле Мурома произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 30-летняя девушка, сидевшая за рулём «девятки», не пропустила «Ладу Приору», выезжавшую на главную дорогу. Машины столкнулись.В результате аварии пострадал ребёнок 2017 года рождения. У малыша диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Он направлен на амбулаторное лечение.У водителя «ВАЗ-21099» - черепно-мозговая травма и СГМ.