Ураган не повлиял на оказание медицинской помощи в Гороховецкой центральной районной больницы, заявило руководство учреждения. 15 мая сильный ураган в Гороховце снес кровлю корпуса

Ураган не повлиял на оказание медицинской помощи в Гороховецкой центральной районной больницы, заявило руководство учреждения. 15 мая сильный ураган в Гороховце снес кровлю корпуса круглосуточного стационара ЦРБ. На месте поврежденной кровли возведена временная стропильная конструкция, так что корпус пролить дожди не должны. Во время ремонтных работ больница работала в полном объеме, заверяют в депздраве, были