Компенсации удалось добиться при помощи прокуратуры.

В Гусь-Хрустальном межрайонная прокуратура проверила обращение местной жительницы, касавшееся несвоевременного обеспечения льготным лекарством.После обследования в медицинском научно-исследовательском центре Москвы женщине поставили диагноз – онкология. Пациентке назначено лечение препаратом «Соматулин Аутожель» (Ланреотид). Однако из-за того, что Уршельская районная больница своевременно не закупила препарат, главным врачом были выписаны рецепты для самостоятельной покупки медикаментов. С февраля по апрель 2020 года она потратила на лечение более 305 тысяч рублей.В результате прокурор вышел в суд с иском о взыскании с больницы вышеуказанной суммы. Фемида встала на сторону онкобольной. Решение суда вступило в законную силу. Женщина получила компенсацию в полном объёме.