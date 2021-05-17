Очевидцы вызвали пострадавшему скорую, которая оказала ему первую помощь.

В Киржаче, проезжая на велосипеде по ветхому мосту через реку Вахчелка, едва не погиб местный школьник. Он угодил в одну из ям и ударился головой об угол отбойника. Об этом сообщили в «Рен-ТВ».Очевидцы вызвали пострадавшему скорую, которая оказала ему первую помощь.Интересно, что сам мост находится в плохом состоянии. Вместо асфальтового покрытия на переходе видны выбоины и многочисленные дефекты.«Мы бы рады отремонтировать, если бы в бюджете были деньги», - прокомментировала ситуацию глава администрации Киржача Надежда Скороспелова.Интересно, что в казну городов и районов региона передан транспортный налог, который они могут направлять на ремонт дорог. Однако далеко не все муниципалитеты тратят указанные средства на асфальтирование дорожного полотна. В прошлом году из 473 млн целых 253 млн пошли на другие цели.«А потом говорят, что нет денег на дороги», - недавно местные власти вице-губернатор области Роман Годунин.Напомним, что в к концу года регион планирует привести в нормативное состояние 85% автомагистралей местного значения.