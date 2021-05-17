Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления президента России Владимира Путина об Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления президента России Владимира Путина об Украине.В минувшую пятницу, 14 мая, глава государства заявил, что Украину пытаются превратить в "антипод" России. На совещании Владимир Путин отметил, что в соседней стране идет активная зачистка политического поля, на что закрывают глаза западные партнеры.Слова президента объяснил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он считает, что на Украине наблюдается "дефицит суверенитета". Представитель Кремля рассказал, что власти Незалежной принимают антироссийские решения под влиянием "твердой руки".Песков добавил, что Москва всегда открыта к мирному диалогу и заинтересована в нормализации отношений с Киевом. Однако пока, подчеркнул он, украинские власти не спешат садиться за стол переговоров и продолжают совершать "враждебные и непредсказуемые" поступки.Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о своем намерении встретиться с главой России. Бывший шоумен записал видеообращение, где призвал Путина увидеться "в любой точке Донбасса", чтобы получить полное представление о ситуации в регионе.Спикер Кремля отверг возможность обсуждения темы Донбасса. Дмитрий Песков пояснил, что конфликт является внутриукраинским. Он призвал Киев .