В очереди в кассу на вокзале в поселке Трудармейский в Прокопьевском районе Кемеровской области стояла 61-летняя пенсионерка. Свой кошелек она держала в руках. Это обстоятельство привлекло ..

В очереди в кассу на вокзале в поселке Трудармейский в Прокопьевском районе Кемеровской области стояла 61-летняя пенсионерка. Свой кошелек она держала в руках. Это обстоятельство привлекло внимание злоумышленника. Он выхватил его и бросился наутек.Сам кошелек, а также часть потерянных купюр сотрудники полиции обнаружили поблизости от мета преступления, передает сайт . Вскоре им удалось задержать и подозреваемого – им оказался 32-летний местный житель. Общая сумма ущерба от его действий оценивается в четыре тысячи рублей. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.