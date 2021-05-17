Неделя безопасности пройдет в период с 17 по 23 мая 2021 года и будет посвящена теме снижения скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков...

Правительство Москвы и столичная ГИБДД присоединяются к мировой социальной кампании по безопасности дорожного движения – «шестой» глобальной неделе безопасности дорожного движения», проводимой по инициативе Организации Объединенных наций.В этом году Неделя безопасности пройдет в период с 17 по 23 мая 2021 года и будет посвящена теме снижения скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, а также привлечению внимания к проблемам безопасности и уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения.Мероприятия в рамках Недели в странах – участниках ООН пройдут под единой концепцией «Дороги для жизни» и общим девизом – «Снижаем скорость – сохраняем жизнь!».Госавтоинспекция и Центр организации дорожного движения Правительства Москвы дают старт широкой информационной кампании, посвященной теме безопасности пешеходов и пользе снижения скорости в местах пересечения транспортных потоков с пешеходными.«Безусловно, Управлением ГИБДД совместно с транспортным комплексом города на постоянной основе реализуются необходимые мероприятия, направленные на предупреждение аварийности с участием пешеходов, – это обустройство безопасной улично-дорожной среды, меры реагирования и пресечения грубых нарушений. Но многое зависит и от самих участников дорожного движения, в особенности от водителей транспортных средств, если мы говорим о выборе скорости. Вопросы пешеходной безопасности остаются актуальными. За 4 месяца текущего года нами зарегистрированы 399 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов, в которых 13 человек погибли и 408 получили ранения различной степени тяжести», – отметили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.«Мы постоянно вместе с УГИБДД по г. Москве работаем над созданием безопасной и удобной транспортной системы нашего города, а также над снижением количества аварий и пострадавших. Светофоры, пешеходные переходы, камеры, островки безопасности, заужение полос движения – все эти меры способствуют успокоению трафика, на участках, где высокая скорость попросту не предусмотрена. Но, к сожалению, многие водители привыкли ездить на высокой скорости, нарушая правила дорожного движения. Это приводит к трагедиям на дорогах. За первые четыре месяца высокая скорость унесла жизни 29 человек, а более 300 пострадали в таких авариях. В Москве сейчас один из самых высоких скоростных режимов в мире. В Европе давно применяется множество градаций скоростей. Базовый режим 50 км/ч на магистральных улицах города, в центре и там, где много пешеходов, еще ниже – вблизи детских садов и школ около 30 км/ч. Мы считаем, что безопасный скоростной режим должен быть и на улицах Москвы, особенно в центральной части города, где ежедневно перемещаются тысячи пешеходов и детей. 3 мая мы объявили сбор предложений жителей по изменению скоростных режимов на дорогах Москвы. Надеемся, в нашем сборе предложений примут участие не только автомобилисты, но и пешеходы, мотоциклисты и все те, кто не равнодушен к тому, что происходит на дорогах Москвы. Глобальная неделя безопасности ООН – отличный повод напомнить жителям, что снижение скорости на дорогах помогает сохранять жизни», – рассказали в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81