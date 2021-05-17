Крупный пожар произошел вечером 16 мая в деревне Ларионово Петушинского района. На место выехали пожарные подразделения. Огонь успел охватить дом полностью, была угроза распространения на

Крупный пожар произошел вечером 16 мая в деревне Ларионово Петушинского района. На место выехали пожарные подразделения. Огонь успел охватить дом полностью, была угроза распространения на соседние дома. Огнеборцам удалось локализовать пожар на 120 квадратных метрах, никто не пострадал. Тушили дом 12 человек и 4 спецмашины. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.