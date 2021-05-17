В поселке им. Ленина Александровского района на пожаре пострадала женщина. Около двух часов дня 17 мая загорелся двухквартирный дом. Здание горело открытым пламенем, пожарные потушили

В поселке им. Ленина Александровского района на пожаре пострадала женщина. Около двух часов дня 17 мая загорелся двухквартирный дом. Здание горело открытым пламенем, пожарные потушили возгорание на 60 квадратных метрах. В МЧС указывают об одной пострадавшей женщине 1954 года рождения. Тушили дом 8 человек и 6 спецмашин. Причину пожара выясняют дознаватели тревожного ведомства.