Оперативники изъяли из незаконного оборота более 265 граммов запрещенных веществ.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Кольчугино 1993 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборото сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере).В ходе следствия установлено, что обвиняемый приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет, фасовал их для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам. Фигурант планировал организовывать тайники на территории Юрьев-Польского района.При проведении обысковых мероприятий в квартире задержанного оперативники обнаружили более 180 граммов различных наркотических веществ, а также более 85 граммов сильнодействующих веществ.Фигурант свою вину признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.