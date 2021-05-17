Преступления совершались под видом покупки дорогих компьютеров и строительства гаража.

Во Владимирской области бывшего директора социально-реабилитационного центра для детей приговорили к условному сроку за присвоение и растрату. Преступления совершались под видом покупки дорогих компьютеров и строительства гаража.В Юрьев-Польском 41-летний экс-руководитель учреждения в ноябре 2019 года подписал фиктивный договор на разработку ПСД, передав документы для оплаты в бухгалтерию на сумму более 93 тысяч рублей.В конце декабря 2019 года от имени центра он заключил с аффилированной ему компанией фиктивный договор на покупку двух компьютеров стоимостью более 140 тысяч рублей. При этом реальная цена техники составила 68 тысяч.В декабре 2019 мужчина решил купить сэндвич-панели за 540 тысяч рублей. Гараж в соцучреждении не появился. Как говорится, баланец подвели, фитанец выдали, а денежки-то — тю-тю, плакали-с.Вырученными в ходе афёр средствами директор распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ущерб от его деятельности составил 775 тысяч рублей.«Растраченные деньги возвращены в полном объёме. Суд приговорил обвиняемого к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.Приговор в законную силу пока не вступил.