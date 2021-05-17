Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов считает уход президента Белоруссии Александра Лукашенко неизбежным.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает уход президента Белоруссии Александра Лукашенко неизбежным.Политическая ситуация в стране осложнилась в августе прошлого года. Сотни человек вышли на улицы Минска и других крупных городов и обвинили власти в подтасовке результатов президентских выборов. Оппозиционеры не поверили в то, что Александр Лукашенко мог набрать более 80% голосов.Обстановку в Белоруссии прокомментировал главред "Эха Москвы". Алексей Венедиктов назвал президента республики "хитрым и осторожным" человеком, которому пока удается сохранить власть. "Но часики тикают, и тикают не в его пользу", – отметил российский журналист.Венедиктов также призвал не считать Лукашенко "простым колхозником". Он уточнил, что такие люди не выигрывают президентские выборы. Белорусский лидер прекрасно понимает, что его дни на посту сочтены, подчеркнул эксперт в эфире ютуб-канала "И Грянул Грэм".В марте главред радио "Эхо Москвы" . Венедиктов отметил, что организацией беседы будет заниматься Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под руководством Швеции.В достоверности данных усомнился политолог Павел Усов. Он уверен: Александр Лукашенко .