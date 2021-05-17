«Ростелеком» подключил сервис облачного видеонаблюдения на территории 14 офисов обслуживания клиентов «Газпром межрегионгаз» во Владимирской области. Провайдер установил 20 видеокамер ..

«Ростелеком» подключил сервис облачного видеонаблюдения на территории 14 офисов обслуживания клиентов «Газпром межрегионгаз» во Владимирской области. Провайдер установил 20 видеокамер внутреннего видеонаблюдения с возможностью сохранения информации в облачном архиве до семи дней. Для организации услуги «Ростелеком» задействовал собственные оптические линии связи. Сервис видеонаблюдения будет использоваться с целью охраны порядка и обеспечения безопасности посетителей и сотрудников на территории офисов заказчика, а видеоархив поможет разрешить любую спорную ситуацию.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Для "Газпром межрегионгаз Владимир” мы спроектировали и настроили услугу "Видеонаблюдение для бизнеса”. В работе остаются еще три офиса заказчика: в Судогде, Александрове и Гусь-Хрустальном. Планируем, подключить их в течение двух ближайших месяцев. Наши камеры производят запись видео в высоком разрешении. При заказе услуги потенциальному заказчику могут быть также доступны дополнительные функции, например, видеоаналитика. Благодаря ей современные системы видеонаблюдения способны выявлять именно ту информацию, которая требуется для принятия решений, к примеру, подсчитывать число посетителей или отслеживать оставленные вещи».Алексей Конышев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»:«Цифровой сервис от "Ростелекома” позволяет контролировать обстановку внутри помещения. Мы клиентоориентированы, поэтому удобство и безопасность наших потребителей стоит на первом месте».Услуга «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» — это организация наблюдения за объектами с возможностью удаленного доступа и хранением видеозаписей в облаке. Сервис работает с интернетом любого провайдера. Управление услугой производится через личный кабинет или мобильное приложение пользователя.Более подробную информацию о цифровом сервисе «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.