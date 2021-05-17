17.05.2021

2021-05-17 17:05:04

Владимиро-Суздальский музей-заповедник на один день открывает свои двери бесплатно

Завтра 18 мая – Международный день музеев. По этому поводу все экспозиции ВСМЗ будут открыты для бесплатного посещения. Кроме Дмитриевского собора и Музея хрусталя.



- с 9-11 часов утра - будут открыты музейные филиалы в Суздале, Боголюбово, Муромцево и Гусь-Хрустальном.



Во Владимире будут работать все объекты музея-заповедника, кроме Дмитриевского собора и Музея хрусталя, у которых в этот день по графику — выходной.



По той же причине не будет работать церковь святых Бориса и Глеба в Кидекше.