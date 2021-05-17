В 2020 году в Управлении Росреестра по Владимирской области создан оперативный штаб по проведению анализа эффективности использования земельных участков. В состав штаба вошли ..

В 2020 году в Управлении Росреестра по Владимирской области создан оперативный штаб по проведению анализа эффективности использования земельных участков.В состав штаба вошли представители Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, Департамента архитектуры и строительства Владимирской области, территориального управления Росимущества, Филиала Кадастровой палаты, Федеральной налоговой службы.Главной задачей штаба является проведение работы по выявлению земельных участков, не застроенных земель и территорий в регионе, которые могут образовывать новые земельные участки для дальнейшего вовлечения их в оборот жилищного строительства.Как отметил руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин, подготовка данных для включения в сервис « Земля для стройки» осуществляется в соответствии с критериями, установленными методическими рекомендациями Росреестра по выявлению и анализу эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для вовлечения их в оборот жилищного строительства.На территории Владимирской области в настоящее время определены земельные участки, которые в дальнейшем могут быть включены в созданный Росреестром интернет-сервис Публичной кадастровой карты по поиску и покупке земли под строительство жилья - «Земля для стройки».