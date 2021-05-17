В результате аварии пострадавший был госпитализирован.

Во Владимире 16 мая на девятом километре трассы М-7, возле поворота на аэропорт Семязино, велосипедист 1945 года рождения попал под колёса «Ниссана».В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что ДТП произошло в 16 часов 45 минут.По предварительной версии, перестраиваясь из левого ряда в правый, мужчина на велосипеде по касательной столкнулся с проезжавшей мимо иномаркой. За рулём «японца» находился владимирец 1949 года рождения.В результате аварии пострадавший был госпитализирован.Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.